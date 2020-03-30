На Харьковщине спасатели обустроили 16 пунктов приема больных COVID-19

В ГСЧС подчеркнули, что аналогичные временные пункты расположены во всех областях Украины. Они обустроены на базе палаток ГСЧС.
В указанных пунктах врачи смогут проводить первичный осмотр людей и принимать решение о дальнейшей госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19 в специализированные учреждения здравоохранения. "Установление пунктов осуществляется по распоряжению руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.
Временные пункты приема оборудованы на базе палаток ГСЧС.
В оборудованных пунктах врачи смогут проводить первичный осмотр людей и принимать решение о дальнейшей госпитализации пациентов с COVID-19, в специализированные учреждения здравоохранения.
По состоянию на 30 марта во всех областях страны и в Киеве установлено 217 таких пунктов, на Харьковщине - 16.
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Весь день в Харькове будет облачным, без существенных осадков.
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