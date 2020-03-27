Главная Новости Медицина Нарушивших самоизоляцию харьковчан нашли за пределами области
27.03.2020  09:39   

Нарушивших самоизоляцию харьковчан нашли за пределами области

Сотрудники полиции нашли 9 из 10 человек, которые разыскивались из-за нарушения режима самоизоляции.


// Facebook

Напомним, главный санитарный врач области Любовь Махота сообщала, что 10 из прибывших из-за границы жителей Харьковской области дали неправильные контакты. Лабораторный центр обратился к силовикам с просьбой разыскать нарушителей.

«Полиция устанавливала местонахождение 10 человек, прибывших авиарейсами Венеция-Киев (1), Париж-Киев (4) и из Польши (5) через пункт пропуска. В настоящее время местонахождение 9 граждан установлено. Они находятся за пределами Харьковской области», - рассказали в полиции.

Заплатят ли нарушители решима самоизоляции штраф, не уточнялось.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  самоизоляция, карантин, харьков, коронавирус, нарушители
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.03 Криминал и происшествия У экс-начальника милиции Харькова диагностировали COVID-19 27.03 Медицина В Харькове госпитализирован заместитель «губернатора», который возглавляет штаб по ликвидации последствий ЧС 26.03 Медицина Государственный соцстрах расширяет выплаты по больничным, даже для самоизолированных
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 