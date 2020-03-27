Нарушивших самоизоляцию харьковчан нашли за пределами области

Сотрудники полиции нашли 9 из 10 человек, которые разыскивались из-за нарушения режима самоизоляции.
Напомним, главный санитарный врач области Любовь Махота сообщала, что 10 из прибывших из-за границы жителей Харьковской области дали неправильные контакты. Лабораторный центр обратился к силовикам с просьбой разыскать нарушителей.
«Полиция устанавливала местонахождение 10 человек, прибывших авиарейсами Венеция-Киев (1), Париж-Киев (4) и из Польши (5) через пункт пропуска. В настоящее время местонахождение 9 граждан установлено. Они находятся за пределами Харьковской области», - рассказали в полиции.
Заплатят ли нарушители решима самоизоляции штраф, не уточнялось.
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