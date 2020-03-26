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26.03.2020  10:02   

В Харькове полиция разыскивает 10 человек, которые отказались соблюдать режим самоизоляции (ВИДЕО)

Вернувшись из-за границы, граждане указывали несуществующие телефоны или давно проданное жилье


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Харьковские правоохранители разыскивают граждан, которые не стали соблюдать режим самоизоляции после возвращения из-за границы и скрылись.

Об этом в прямом эфире UA:Харків рассказал главный санитарный врач области Любовь Махота.

«10 человек на сегодняшний день находятся в розыске. Мы тесно сотрудничаем с Национальной полицией... Они помогают нам разыскать граждан, которые должны находиться в самоизоляции. Но есть случаи, когда указывают несуществующие телефонные номера, есть случаи, когда был указан адрес, а квартира была продана 5 лет тому", - сказала Махота.

Всего по данным главного санврача на режиме самоизоляции в Харькове находятся 200 человек.

 

Тэги:  карантин, коронавирус, харьков, самоизоляция
 
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