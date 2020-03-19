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19.03.2020  09:05   

Двухлетний ребенок отравился нитратами

В Харькове зарегистрирован первый в 2020 году случай отравления ребенка нитратами.


//greenbelarus.info

В отделение реанимации и интенсивной терапии Областной детской клинической больниыі №1 доставили ребенка возрастом 2 года и три месяца, который живет с родителями в Новобаварский районе. В настоящее время после проведенного лечения ребенок выписана из больницы в удовлетворительном состоянии.

Специалисты областного лабораторного центра провели расследование случая отравления нитратами. Установлено, что родители ребенка для питьевых нужд и приготовления пищи использовали воду из собственной индивидуальной артезианской скважины.

Пробы воды из артскважины были исследованы в лаборатории Харьковского городского филиала ГУ «Харьковский ОЛЦ МОЗ Украины». По результатам проведенных исследований - содержание нитратов в воде превышает гигиенический норматив.

В связи с этим, ГУ «Харьковский ОЛЦ МЗ Украины» еще раз напоминает, что для удовлетворения питьевых и господасько-бытовых нужд населения, особенно детей, необходимо использовать только питьевую воду, которая по результатам лабораторных исследований является безопасной для здоровья. Детям до 3-х лет желательно вообще не давать воду из собственных артсвердловин, колодцев и природных источников.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  отравление, нитраты, харьков, холц, скважина
 
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