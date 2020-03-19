19.03.2020 09:05

Двухлетний ребенок отравился нитратами

В Харькове зарегистрирован первый в 2020 году случай отравления ребенка нитратами.



//greenbelarus.info

В отделение реанимации и интенсивной терапии Областной детской клинической больниыі №1 доставили ребенка возрастом 2 года и три месяца, который живет с родителями в Новобаварский районе. В настоящее время после проведенного лечения ребенок выписана из больницы в удовлетворительном состоянии.



Специалисты областного лабораторного центра провели расследование случая отравления нитратами. Установлено, что родители ребенка для питьевых нужд и приготовления пищи использовали воду из собственной индивидуальной артезианской скважины.

Пробы воды из артскважины были исследованы в лаборатории Харьковского городского филиала ГУ «Харьковский ОЛЦ МОЗ Украины». По результатам проведенных исследований - содержание нитратов в воде превышает гигиенический норматив.



В связи с этим, ГУ «Харьковский ОЛЦ МЗ Украины» еще раз напоминает, что для удовлетворения питьевых и господасько-бытовых нужд населения, особенно детей, необходимо использовать только питьевую воду, которая по результатам лабораторных исследований является безопасной для здоровья. Детям до 3-х лет желательно вообще не давать воду из собственных артсвердловин, колодцев и природных источников.