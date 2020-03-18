Протиепідемічна комісія перевірила роботу кількох супермаркетів

Тимчасова комісія з контролю за здійсненням протиепідемічних заходів на об'єктах міста Харкова перевірила роботу під час карантину супермаркету «Чудомаркет» (вул. Академіка Павлова, 120), ТРЦ «Французький бульвар» і супермаркету «Сільпо» (вул. Академіка Павлова, 44б).
Перевіряльники звертали увагу на наявність графіка вологих прибирань, дезінфікуючих засобів та засобів особистого захисту, зберігання і відпуск хлібобулочної та сипучої продукції. Члени комісії перевірили, як проводиться моніторинг стану здоров'я персоналу - огляд співробітників і ведення журналу виходу на роботу.
Нагадаємо, у Харкові створена тимчасова комісія з контролю за здійсненням протиепідемічних заходів на об'єктах міста Харкова, яка складається з представників сфери охорони здоров'я, споживчого ринку, епідеміологів. Вони перевіряють різні об'єкти з масовим перебуванням людей. Очолює комісію заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан.
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Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.
С 2014 года 18 марта в Украине отмечается День работника налогового и таможенного дела.
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