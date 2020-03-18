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18.03.2020  17:31   

Протиепідемічна комісія перевірила роботу кількох супермаркетів

Тимчасова комісія з контролю за здійсненням протиепідемічних заходів на об'єктах міста Харкова перевірила роботу під час карантину супермаркету «Чудомаркет» (вул. Академіка Павлова, 120), ТРЦ «Французький бульвар» і супермаркету «Сільпо» (вул. Академіка Павлова, 44б).


// city.kharkov.ua

Перевіряльники звертали увагу на наявність графіка вологих прибирань, дезінфікуючих засобів та засобів особистого захисту, зберігання і відпуск хлібобулочної та сипучої продукції. Члени комісії перевірили, як проводиться моніторинг стану здоров'я персоналу - огляд співробітників і ведення журналу виходу на роботу.

Нагадаємо, у Харкові створена тимчасова комісія з контролю за здійсненням протиепідемічних заходів на об'єктах міста Харкова, яка складається з представників сфери охорони здоров'я, споживчого ринку, епідеміологів. Вони перевіряють різні об'єкти з масовим перебуванням людей. Очолює комісію заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

Источник:   ХМР
 Тэги:  карантин, коронавирус, харьков, проверка, супермаркет, противоэпидемическая комиссия
 
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