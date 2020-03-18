18.03.2020 10:46

Вне зависимости от вида заболевания, все выплаты по больничным в период карантина из-за COVID-19 будут осуществляться ФССУ в полном объеме

На брифинге, состоявшемся в Минздраве, директор Фонда социального страхования Украины Елена Дума сообщила, что Фонд продолжает осуществление выплат по больничным застрахованным лицам в соответствии с нормами действующего законодательства.



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Чиновница предоставила разъяснения по оформлению больничных и выплату по ним в период чрезвычайной ситуации, связанной с инфекционной болезнью COVID-19.

«Хочу проинформировать граждан Украины, чтобы не было паники и недоразумений, общие правила выплаты по больничным на территории Украины действуют. Напоминаю, что в случае болезни застрахованного лица Фонд оплачивает листок нетрудоспособности, начиная с шестого дня и до полного выздоровления. В случае заболевания ребенка в возрасте до 14 лет больничный получает один из работающих родителей. В таком случае Фонд оплачивает больничный лист, начиная с первого дня до выздоровления, но не более 14 календарных дней. Однако если ребенок находится в стационаре, этого ограничения не имеет », - сообщила Елена Дума.

По ее словам, во время карантина действует особый порядок выдачи листов временной нетрудоспособности. В частности, получить больничный может лицо, временно отстранена от работы во время карантина, если ее работа связана с обслуживанием населения в случае, если это лицо контактировала с инфекционно-больным человеком и является бактерионосителя, и если она не может быть переведена на другую работу. Такой листок нетрудоспособности также оплачивается Фондом. При этом такой листок нетрудоспособности выдается врачом-инфекционистом, или врачом-терапевтом.

«Напоминаю, если временная нетрудоспособность застрахованного лица вызвана карантином, финансовая помощь за счет Фонда социального страхования Украины предоставляется с первого дня и за все время отсутствия на работе по этой причине», - заверила она.

Также Елена Дума сообщила, что Фондом социального страхования Украины совместно с Офисом Президента Украины, МОЗ, Минсоцполитики принимаются все необходимые меры с целью заботы о людях, чтобы граждане имели возможность спокойно следить за своим здоровьем, избегать возможных заражений и самоизолироваться.

«Сегодня Парламентом был принят закон, расширяющий перечень страховых случаев. Так, при самоизоляции под контролем для предотвращения распространения коронавирусной инфекции Фонд социального страхования Украины будет компенсировать 50 процентов заработка на основании полученного работающим соответствующего больничного листка, - сообщила руководительница Фонда. - Также предоставляется право на получение пособия по временной нетрудоспособности лицам, находящимся в специализированных учреждениях здравоохранения ».

При этом Елена Дума отметила, что сейчас в срочном порядке принимаются меры по упрощению процедуры получения больничных листов. И в ближайшее время население будет проинформировано, каким образом это будет происходить в новом формате.

«Потребность минимизировать контакты сегодня насущная, поэтому еще большую актуальность приобретает внедрение электронных больничных. Благодаря плодотворному сотрудничеству с Офисом Президента, Министерством социальной политики, Министерством здравоохранения и Пенсионным фондом Украины введение электронного реестра листков нетрудоспособности находится на финальном этапе. Процедура получения больничных будет упрощена и станет прозрачной », - говорит Елена Дума.

Она также призвала граждан заботиться о своем здоровье и обращаться за консультацией на «горячую линию» Фонда по телефону 0-800-501-892.