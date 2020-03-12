Проверка продуктов питания и фитосанитарный контроль в Харькове отложены до лучших времен

Госпотребслужба через свою официальную страницу в интернете обратилась к харьковчанам
В соответствии с Постановлением КМУ от 11.03.2020 № 211 «О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19», в связи с объявлением в Украине карантина для предупреждения распространения коронавируса,
Главное управление Держпродспоживслужбы в Харьковской области временно прекращает проведение личных приемов граждан в главном управлении Держпродспоживслужбы в Харьковской области и выездных личных приемов граждан по 12.03.2020.
О восстановлении личных приемов граждан будет объявлено дополнительно.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций, где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. По городу и местами по области небольшой кратковременный дождь.
12 марта 2008 года впервые отмечался Всемирный день против киберцензуры. Этот день был установлен по инициативе неправительственных организаций «Репортеры без границ» и «Международная амнистия».
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