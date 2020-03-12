Главная Новости Медицина Проверка продуктов питания и фитосанитарный контроль в Харькове отложены до лучших времен
12.03.2020  17:52   

Проверка продуктов питания и фитосанитарный контроль в Харькове отложены до лучших времен

Госпотребслужба через свою официальную страницу в интернете обратилась к харьковчанам


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В соответствии с Постановлением КМУ от 11.03.2020 № 211 «О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19», в связи с объявлением в Украине карантина для предупреждения распространения коронавируса,

Главное управление Держпродспоживслужбы в Харьковской области временно прекращает проведение личных приемов граждан в главном управлении Держпродспоживслужбы в Харьковской области и выездных личных приемов граждан по 12.03.2020.

О восстановлении личных приемов граждан будет объявлено дополнительно.

Источник:   ГУ Госпотребслужбы в Харьковской области
 Тэги:  проверка, контроль, харьков, санитария
 
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