12.03.2020 17:52

Проверка продуктов питания и фитосанитарный контроль в Харькове отложены до лучших времен

Госпотребслужба через свою официальную страницу в интернете обратилась к харьковчанам



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В соответствии с Постановлением КМУ от 11.03.2020 № 211 «О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19», в связи с объявлением в Украине карантина для предупреждения распространения коронавируса,

Главное управление Держпродспоживслужбы в Харьковской области временно прекращает проведение личных приемов граждан в главном управлении Держпродспоживслужбы в Харьковской области и выездных личных приемов граждан по 12.03.2020.

О восстановлении личных приемов граждан будет объявлено дополнительно.