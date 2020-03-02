02.03.2020 17:01

Грипп в Харькове: статистика

По сравнению с предыдущей неделей отмечается незначительное снижение показателя заболеваемости (на 3,4%).



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В период с 24 февраля по 1 марта гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 7444 человека, из них 4774 - дети до 16 лет.

Уровень заболеваемости характеризуется как низкий, показатель заболеваемости составляет 279,85 на 100 тысяч населения, что ниже показателя эпидемического порога на 33,7%.



При этом превышен уровне собственных эпидемических порогов в Боровском (на 22,5%), Валковском (на 21,5%), Дергачевском (на 3,4%), Зачепиловском (на 16,3%), Змиевском (на 18,9 %), Красноградском (на 71,8%), Краснокутском (4,6%), Коломацком (на 64,4%), Купянском (на 34,8%), Нововодолажском (на 57,6%), Первомайском (в 2,3 раза) и Сахновщинском (на 12,4%) районах.



Самый высокий показатель по области зарегистрирован в Нововодолажском районе - 875,93 на 100 тысяч населения, самый низкий - в Золочевском - 95,05 на 100 тысяч населения.



Госпитализированы 299 человек, из них 230 детей.

С начала эпидемического сезона гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями переболело 4,1% населения области - 110 091 человек, из них дети до 17 лет - 69253 человека.



По данным вирусологического мониторинга обследовано 1687 больных с подозрением на грипп и ОРВИ, положительные находки обнаружены у 720 человек. У 183 человек выявлены вирусы гриппа, из них у 9 человек - вирус гриппа типа А (H3), у 44 - вирус гриппа типа А нетипичній, у 72 - вирус гриппа типа А (Н1) и у 58 - вирус гриппа типа В. У 40,1% больных выявлен вирус парагриппа, у 28,4% - РС-вирус и у 6,1% - аденовирус.



По состоянию на 2 марта привито против гриппа 11819 человек, из них 4241 человек из групп риска.