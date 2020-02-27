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27.02.2020  12:41   

У Харкові стартує планова вакцинація домашніх тварин

Планова вакцинація домашніх тварин проти сказу починається з 2 березня в Харкові.


://city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті житлового господарства, безкоштовно прищепити кішок і собак можна буде в усіх 66 дільницях КП «Жилкомсервіс» Харкова. Власникам тварин необхідно лише сплатити вартість довідки в розмірі 5 грн.

Вакцинація проводиться для домашніх тварин власників, які проживають у будинках комунальної форми власності. Інформаційні оголошення про дату, місце і час проведення вакцинації будуть розміщені на дошках оголошень у житлових будинках. У разі відсутності оголошення власники домашніх тварин можуть звернутися за інформацією за телефонами: (057) 760-72-93; (057) 252-51-00; (057) 775 -33-10.

Власники тварин, які проживають у будинках ОСББ, ЖБК та відомчих будинках, можуть звернутися за інформацією до найближчої дільниці КП «Жилкомсервіс» або за телефоном: (057) 760-72-93.

Фахівці нагадують, що сказ - небезпечне зоонозне захворювання як для тварин, так і для людей, що не лікується, але його можна запобігти шляхом регулярної своєчасної вакцинації.

Источник:   ХГС
 Тэги:  вакцина, животные, харьков, болезни, бешенство
 
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