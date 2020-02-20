20.02.2020 15:01

Грипп в Харькове: статистика

Показатели заболеваемости остаются на уровне предыдущей недели.



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В период с 10 по 16 февраля гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Харькове и области заболело 7882 человека, из них 5350 - это дети.



Уровень заболеваемости характеризуется как низкий, показатель заболеваемости составляет 296,32 на 100 тыс. населения, что ниже показателя эпидемического порога на 29,8%.



При этом превышены уровни собственных эпидемических порогов в Валковском (на 9,0%), Великобурлукском (в 2,3 раза), Красноградском (на 25,7%), Коломацком (в 4,9 раза), Купянском (на 46 7%), Нововодолажском (на 65,5%), Первомайском (в 2,0 раза), Печенежском (на 31,8%) и Сахновщинском (на 18,1%) районах.



Самый высокий показатель по области зарегистрировано в Коломацком районе - 2393,54 на 100 тыс. населения, самый низкий - в Кегичевском - 97,14 на 100 тыс. населения.



Госпитализированы 298 человек, из них 211 детей.



С начала эпидемического сезона по данным вирусологического мониторинга обследовано 1497 больных с подозрением на грипп и ОРВИ, положительные находки обнаружены у 629 человек.



У 154 человек выявлены вирусы гриппа, из них у 9 человек - вирус гриппа типа А (H3), у 42 - вирус гриппа типа А нетипований, у 53 - вирус гриппа типа А (Н1) и у 50 - вирус гриппа типа В.

У 40,4% больных выявлен вирус парагриппа, в 28,9% - РС-вирус и в 6,2% - аденовирус.



По состоянию на 17 февраля привито против гриппа 11730 человек, из них 4235 человек из групп риска.