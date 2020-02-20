20.02.2020 11:55

Самолет из Уханя сел в Харькове (ВИДЕО)

Украинский пассажирский самолет спецрейса «PQ 7302» с эвакуированными из КНР гражданами совершил посадку в аэропорту Харьков.



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На борту воздушного судна авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.

Как сообщалось ранее, из Харькова их спецтранспортом доставят в медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области.

