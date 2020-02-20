Самолет из Уханя сел в Харькове (ВИДЕО)

Украинский пассажирский самолет спецрейса «PQ 7302» с эвакуированными из КНР гражданами совершил посадку в аэропорту Харьков.
На борту воздушного судна авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.
Как сообщалось ранее, из Харькова их спецтранспортом доставят в медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области.
Этот день мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Зато идеален для общения и приятных знакомств. Простые житейские радости доставят незабываемое удовольствие.
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Туман, ухудшение видимости до 500 м, слабый гололед.
Сегодня в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни, введенный в 2015 году.
влажность:
давление:
ветер: