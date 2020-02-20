20.02.2020 10:32

Самолет из Уханя дозаправили в Киеве и отправили в Харьков

Из Харькова их спецтранспортом доставят в медцентр Нацгвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области.



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Сегодня утром, 20 февраля, в 9:40 часов, украинский пассажирский самолет спецрейса «PQ 7302» с эвакуированными из КНР гражданами совершил посадку в международном аэропорту города Борисполь.

На борту воздушного судна авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.



Неоднократные строгие санитарно-эпидемиологические проверки состояния их здоровья, проведенные китайскими властями во время посадки на борт в КНР, во время промежуточной посадки в г. Алма-аты в Казахстане, а также контроль их состояния на борту самолета во время полета профессиональными врачами Минздрава Украина подтвердили, что все эвакуированные не имеют никаких симптомов болезни и здоровы.



По прибытии всеми лицами на борту будет пройден надлежащий пограничный контроль с дотриманнням всех норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с Международными медико-санитарными правилами Всесвитньои организации здравоохранения в специальной уединенной зоне аэропорта.



Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции они будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области.



В течение 14 дней там они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности. Все противоправные попытки препятствования размещению эвакуированных на этом объекте или нарушения режима их обсервации будут прекращены Нацполициею и Нацгвардией соответствии с требованиями Закона и решения правительственного штаба.



МВД Украины констатирует, что угрозы здоровью граждан отсутствуют, совместно с Минздравом проводятся активные профилактические мероприятия.



Правоохранители призывают граждан Украины не поддаваться на провокации, не нарушать Закон, придерживаться общественного порядка и безопасности, не совершать противоправных действий и с пониманием отнестись к необходимости принятия таких временных ограничительных мер в отношении наших граждан и иностранцев, которые нуждаются в помощи государства Украина в сложной ситуации.