Самолет из Уханя направился в Борисполь

В Краснограде из-за сильного тумана борт PQ7302 так и не смог сесть.
Украинский самолет, который эвакуирует украинских граждан и иностранцев из китайского Уханя, улетел в сторону Борисполя.
Утром 20 февраля он больше часа кружил в районе Краснограда из-за невозможности сесть в харьковском аэропорту.
По состоянию на 9.10 борт уже пролетел Полтаву, свидетельствует сервис flightradar.
Этот день мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Зато идеален для общения и приятных знакомств. Простые житейские радости доставят незабываемое удовольствие.
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Слабый туман. На дорогах местами гололедица.
Сегодня в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни, введенный в 2015 году.
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