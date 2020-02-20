20.02.2020 09:24

Самолет из Уханя направился в Борисполь

В Краснограде из-за сильного тумана борт PQ7302 так и не смог сесть.



//narodna-pravda.ua

Украинский самолет, который эвакуирует украинских граждан и иностранцев из китайского Уханя, улетел в сторону Борисполя.



Утром 20 февраля он больше часа кружил в районе Краснограда из-за невозможности сесть в харьковском аэропорту.



По состоянию на 9.10 борт уже пролетел Полтаву, свидетельствует сервис flightradar.



