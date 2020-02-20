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20.02.2020  09:24   

Самолет из Уханя направился в Борисполь

В Краснограде из-за сильного тумана борт PQ7302 так и не смог сесть.


//narodna-pravda.ua

Украинский самолет, который эвакуирует украинских граждан и иностранцев из китайского Уханя, улетел в сторону Борисполя.

Утром 20 февраля он больше часа кружил в районе Краснограда из-за невозможности сесть в харьковском аэропорту.

По состоянию на 9.10 борт уже пролетел Полтаву, свидетельствует сервис flightradar.

Тэги:  коронавирус
 
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