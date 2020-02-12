12.02.2020 09:41

Коронавирус: что ждет украинцев, эвакуированных из Китая

Пятерых украинцев проверяют на наличие коронавируса. 100, которые сейчас находятся в Китае - планируют эвакуировать.



//censor.net.ua

Более сорока тысяч инфицированных. Более тысячи летальных случаев. Это свежие данные по ситуации с коронавирусом, что сейчас бушует на планете. Носители опасной болезни зафиксированы на всех континентах.

Коронавирус подхватили и двое украинцев, работавших на круизном лайнере. Сейчас они находятся в изоляции в японской больнице.

По ситуации на территории Украины, успокаивают в Минздраве, пока все под контролем.



«На сегодня у нас есть постоянный мониторинг лиц, возвращающихся из Китая. У нас с ними постоянная телефонная связь, они знают симптомы, куда надо обращаться. Сейчас есть три человека, которые вернулись из Китая, которые обратились за помощью. У них и еще двух контактных с ними лиц взяты исследовательские материалы для обследования и исследования. То есть на 11 февраля у нас есть 5 человек, которых мы проверяем на коронавирус», – сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.



Также в Минздраве готовятся к эвакуации ста украинцев, которые находятся в провинции Хубэй. Подготовлен специальный самолет. Все эвакуированные, после приземления в Украине вместе с экипажем и водителями автобусов, которые будут перевозить украинцев в заведение санаторно-курортного типа, будут закрыты на карантин. Тем, кто не согласится с такими мерами, в эвакуации из Китая будет отказано. Сейчас Украина получила первую партию тест-систем для выявления опасного вируса.



Тест-система находится в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины. Для исследования образцы будут направляться именно в эту лабораторию. Диагностика будет осуществляться исключительно в случаях, соответствующие эпидемиологическом и клиническом определению болезни, указанных в рекомендациях ВОЗ. Тестирование будет проводить вирусологический референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины. Купить тест-систему для самостоятельного пользования невозможно.



В Министерстве здравоохранения Украины рассчитывают получить еще одну партию тест-системы для выявления коронавируса. Медики регионов, согласно постановлению Кабмина, сейчас находятся в стадии повышенной готовности.

Министерство выступило с рекомендациями для украинцев.



Для профилактики заболевания следует соблюдать стандартные рекомендации:



- часто мойте руки или обрабатывайте дезинфицирующими средствами;



- во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос бумажной платком;



- избегайте тесного контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель;



- если есть повышенную температуру тела, кашель и затрудненное дыхание, быстрее обратитесь к врачу и сообщите ему предшествующей историей путешествий;



- не ешьте сырые или недостаточно термически обработанные продукті животного происхождения.