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10.02.2020  09:03   

Из крана течет вода для железных людей

В лабораторном центре обнародовали результаты исследований воды централизованного водоснабжения в Харьковской области за 2019 год.


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Специалисты отмечают, что в исследованных пробах воды из года в год оказываются превышение нормативных показателей по цветности, мутности, запаха, привкуса, окисляемости, общей жесткости, содержанию сульфатов, хлоридов, железа, аммиака, нитратов, кремния, фтора, сухого остатка.

Так, за прошлый год в городе Харькове исследована 841 проба питьевой воды по санитарно-химическим показателям, из них 13,2% не соответствовало нормативным требованиям, а именно: установлено превышение предельно допустимых уровней цветности в 1,1-4,8 раз, запаха в 1,5 раза , мутности в 1,1-3,9 раз, окисляемости в 1,1-1,4 раза, содержания железа в 1,1-8,8 раз, хлора остаточного связанного в 1,1-1,3 раза.

По микробиологическим показателям исследовано 1804 пробы, из них в 2,0% выявлены отклонения от нормативных требований.

По сравнению с 2018 годом качество питьевой воды по показателям эпидемической безопасности остается без существенных изменений.

Все пробы питьевой воды, отобранные из сетей централизованного водоснабжения на вирусологические и паразитологические показатели, отвечали требованиям санитарных норм.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  вода, иследование, харьков, холц
 
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