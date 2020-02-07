07.02.2020 18:37

Коронавірус: харківські лікарні готові до боротьби з захворюванням

Лікувальні установи міста Харкова повністю підготовлені до роботи у випадку виявлення хворих на гостру респіраторну хворобу, викликану коронавірусом 2019-nCoV.



//city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 7 лютого, після всеукраїнської селекторної наради, присвяченої цьому питанню, повідомила заступник директора Департаменту охорони здоров'я Олена Головіна.

«Ні в Україні, ні в Харкові таких хворих поки немає. Проте, наші лікарні готові до зустрічі з коронавірусом, який дуже нагадує вірус атипової пневмонії, що з'явився у 2003 році. Нинішній коронавірус викликає такі ж симптоми і характеризується високим показником смертності. Але у нас завжди напоготові комплексний план заходів на випадок появи таких інфекцій. Ми просто оновили всі завдання, попрацювали з лікувальними установами», - зазначила Олена Головіна.

За її словами, зараз ні специфічного лікування, ні вакцини проти нового коронавірусу у світі немає. Тому всіх хворих лікуватимуть за протоколом, схожим на лікування атипової пневмонії, із застосуванням антибіотиків, противірусних препаратів і гормонотерапії.

Як повідомили під час селекторної наради, у загальноукраїнському плані з протидії поширенню коронавірусу передбачені заходи, спрямовані на контроль у пунктах в'їзду в країну - аеропортах, залізничних вокзалах, автомобільних пунктах пропуску. Потенційних хворих за допомогою дистанційної термометрії виявлятимуть бригади медиків. У підозрілих випадках носіїв інфекції доправлятимуть до лікувального закладу, де і встановлять різновид вірусу. Тести для виявлення коронавірусу будуть передані у регіони найближчим часом.