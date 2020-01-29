29.01.2020 15:32

У Харкові ремонтують лікарні і закуповують нове медичне обладнання

У 2019 році в низці медичних установ Харкова за кошти міського бюджету було проведено капітальний ремонт.



// city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 29 січня, на засіданні постійної комісії з питань соціального захисту та охорони здоров'я Харківської міської ради повідомив директор Департаменту охорони здоров'я Юрій Сороколат.

За його словами, на ремонтні роботи було спрямовано понад 65 млн грн. За ці кошти, зокрема, проведено капітальний ремонт покрівель, фасадів і приміщень лікарень і поліклінік, ліфтового господарства, систем опалення та водопостачання, електропроводки.



Крім того, торік за рахунок бюджетних коштів для низки міських лікарень міста придбали нове медичне обладнання на загальну суму понад 75,5 млн грн. Так, були закуплені апарати штучної вентиляції легенів, медичні ліжка, дефібрилятори-монітори, апарати для ультразвукової діагностики, операційні столи, електрокардіографи, відеобронхоскоп та ін.