29.01.2020 10:31

В двух харьковских больницах выделят боксы для борьбы с коронавирусом

Коронавируса, обнаруженного в Китае, на Харьковщине и других областях Украины нет, но медиков на всякий случай готовят.



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В отделениях двух харьковских областных клинических инфекционных больниц № 22 и № 8 выделят отдельный бокс для заболевших коронавирусом, - сообщил заместитель главы Харьковской областной государственной администрации Михаил Черняк.

"На всякий случай готовим две областные инфекционные больницы - детскую и взрослую. Там выделяют отдельные боксы в отделениях ОРВИ, дополнительно закупили медикаменты", - отметил Черняк.

Он добавил: в приемные отделения инфекционных больниц доставили специальную одежду, респираторы и маски, а с бригадой экстренной помощи проводят инструктаж. Кроме того, в Харьковскую область в ближайшее время поставят тест-системы, с помощью которых можно выявить наличие/отсутствие коронавируса.

Черняк уверил, что сегодня в Харьковской области и других областях Украины подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нет. Зампредседателя ХОГА напомнил о подобных вспышках вируса, вызывающего атипичную пневномию, в 2002, 2005-2006, 2009 и 2012 годах, и отметил, что теперь украинские медики имеют опыт лечения таких болезней.

Китайский вирус похож на ОРВИ. Среди симптомов выделяют конъюнктивит и затрудненное дыхание. Вакцин от коронавируса нет. По словам Черняка, на разработку вакцины против него потребуется как минимум год. Поэтому он порекомендовал не верить объявлением о продаже таких вакцин и не покупать все противовирусные средства.

"Все необходимые меры принимают и в Китае, и по всему миру, и в Харьковской области, в частности", - подытожил он.