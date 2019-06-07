07.06.2019 15:29

Четыре человека стали жертвами ботулизма на Харьковщине

Областной лабораторный центр выступил с отдельным обращениям, в котором призвал к предельной осторожности, ведь токсины ботулизма в сотни раз опаснее змеиного яда



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Проблема заболеваемости ботулизмом среди населения остается актуальной на сегодняшний день.

Напоминаем, что ботулизм относится к пищевым токсикозов. Смертельная доза ботулотоксина для человека составляет всего лишь 0,3 мкг, что в 400 000 раз сильнее яда в гремучей змеи. Заражение человека ботулизмом происходит при употреблении продуктов животного и растительного происхождения, загрязненных клостридиями.

Возбудители ботулизма широко распространены в природе. Вегетативные формы и споры обнаруживаются в кишечнике различных домашних и особенно диких животных, водоплавающих птиц, рыб. Попадая во внешнюю среду (почву, ил озер и рек), споры длительно сохраняются и накапливаются. Практически все пищевые продукты, загрязненные почвой или содержимым кишечника животных, птиц, рыб могут содержать споры или вегетативные формы возбудителей ботулизма. Однако заболевание может возникнуть только при употреблении тех, которые хранились при анаэробных (без доступа кислорода), или близких к анаэробных условиях, без предварительной достаточной термической обработки. Это могут быть вяленые и копченые рыбные или мясные изделия, консервы, особенно приготовленные в домашних условиях, а также другие продукты, в которых есть условия для развития вегетативных форм возбудителей и токсинообразования.

За последние 5 лет (с 2014 по 2018 годы) на территории Харьковской области ежегодно регистрировались случаи заболеваний ботулизмом среди населения. Всего за этот период заболело 24 человека, из которых умерло - 4.

С начала 2019 такие случаи не регистрировались.

В течение 2018 специалистами ГУ «Харьковский областной лабораторный центр МЗ Украины» зарегистрировано 3 случая заболеваний ботулизмом с 4 пострадавшими, 2 из которых жители Харькова, по 1 жителю г.. Мерефа и г.. Дергачи Харьковской области. Умер 1 человек, мужчина 1976 года рождения, житель г.. Харьков. Все больные употребляли вяленую непотрошеную рыбу.

С целью подтверждения диагноза «Ботулизм» лабораторией особо опасных инфекций ГУ «Харьковский ОЛЦ МЗ Украины» проведены лабораторные исследования биоматериалов от больных (кровь, моча, промывные воды и дуоденальное содержимое). Лабораторно подтверждено ботулизм в 3-х больных: у двух больных (жители г.. Харькова) - в сыворотке крови больных выделен ботулотоксин типа Е, а у одной больной (жительницы. Дергачи) - в сыворотке крови и промывных водах выделен ботулотоксин типа В.

Первый случай заболевания ботулизмом произошел в апреле 2018 года, когда жительница. Дергачи вместе друзьями, по их словам, приобрели вяленую непатрану рыбу на рыбных рядах рынке г.. Мелитополь Запорожской области. Вместе с женщиной употребляли рыбу 8 человек, а заболела только она, что говорит о «гнездовое» расположение возбудителя ботулизма в тушке рыбы.

Второй - в июле 2018 года, когда жительница. Мерефа, по ее словам, приобрела непотрошеного вяленого леща в магазине« СМАК »г.. Мерефа и принимала рыбу дома сама.

Третий - в августе 2018 года, когда мужчина и женщина, жители г.. Харькова, по их словам, приобрели рыбу вяленую непотрошеную (плотва, лещ) в с. Ковяги Валковского района и употребляли эту рыбу вдвоем. После возникновения первых симптомов заболевания обратились за помощью только через 2 суток. Именно поздно обращения за помощью и тяжелое течение болезни стали причиной того, что человек умер в больнице.

Всем больным в больнице вводилась противоботулиническая сыворотка.

Учитывая вышесказанное, понятно, что для Харьковской области основным продуктом, что приводит к заболеваниям ботулизмом является сушеная ( вяленая) рыба. Все это связано с образом приготовления вяленой рыбы. Вяленая - это подсоленная, а затем подсушенная рыба. Для вяления используют полужирные и жирные виды рыб - тарань, воблу, леща, скумбрию, ставриду, жереха, усача. Вяления в естественных условиях ведется на открытом воздухе - в сухую погоду при температуре 10 - 20 ° С. На приготовление вяленого продукта идет от 13 до 30 суток. В готовом продукте содержится от 40 до 50% влаги, которая провоцирует размножение возбудителя ботулизма и накопления токсина. К тому же приготовления вяленой рыбы не предусматривает высокотемпературной обработки, а токсины ботулизма разрушаются при нагревании до 90 0С за 40 минут, при кипячении - в течение 10-15 минут.

Копченая рыба также может вызвать отравление токсином ботулизма из-за случайного нарушения технологического процесса, или умышленное уменьшение уровня соли и прокопчености рыбы для улучшения вкусовых свойств рыбы. Риск ботулинического токсина повышается при использовании для копчения рыбы большого размера, создает в ее мышцах благоприятные (анаэробные) условия для размножения Сl. botulinum и токсинообразования.

Аналогично может возникнуть заболевание ботулизмом при нарушении технологического процесса приготовления вяленых или копченых мясных (особенно колбасных) изделий.

Следует помнить, что если инфицированный продукт твердофазный (копченое мясо, в том числе колбаса, рыба), то в нем возможна так называемая гнездовая инфицированность возбудителями ботулизма и образование токсинов.

Не следует забывать и о консервы (мясные, рыбные, грибные, растительные), особенно приготовленные в домашних условиях. Дело в том, что при недостаточной термической обработке и «закатки» банок крышками создаются идеальные условия (отсутствие кислорода), при которых бактерия может производить токсин. При этом уничтожить споры возбудителя ботулизма при нагревании, кипячении, стерилизации в домашних условиях практически невозможно. Таким образом возможно уничтожить только вегетативные формы возбудителя. Споры ботулизма погибают при температуре выше 120 градусов, которая обычно достигается только в промышленных условиях с помощью автоклавирования, впрыска перегретого пара под давлением, стерилизации в тонком слое движущегося потока и других методов промышленной обработки. Конечно возбудитель ботулизма можно уничтожить с помощью уксуса и соли, но их концентрация должна быть достаточно высокой (не менее 1% чистой уксусной эссенции от объема продукта). Но слишком кислый или соленый вкус консервов не всем нравится, что приводит к нарушениям технологического процесса изготовления домашних консервов. Поэтому споры в банке отлично прорастают и накапливают токсин.