Где в Харькове не будет воды 4 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Плиточная, 19 (п. №1, стояк) до 20:00 4 мая.
Киевский район:
ул. Леся Сердюка, 48/2 (п. №4), ул. Дружбы Народов, 241, 243 (п. №1) до 17:00 4 мая;
ул. Валентиновская (Блюхера), 15 (п. №1, стояк) до 20:00 4 мая.
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 26 (п. №8, стояк), 40 (п. №4) до 20:00 4 мая.
Новобаварский район:
ул. Кропивницкого (ч/с), ул. Голубовская (ч/с), пер. Голубовский (ч/с), въезд Голубовский (ч/с) до 20:00 4 мая.
Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №1, спаренный стояк), пр. Гагарина, 49-а (п. №7, стояк) до 20:00 4 мая.
Холодногорский район:
ул. Игоря Муратова (Тинякова), 30 (п. №6) до 17:00 4 мая., ул. Игоря Муратова (Тинякова), 30 (п. №4, стояк) до 20:00 4 мая.
Шевченковский район:
ул. Софиевская (ч/с), ул. 23 Августа, 59, ул. Ахсарова, 17 (п. №8, стояк) до 20:00 4 мая.
В гороскопе будут преобладать не личные, а в первую очередь общественные интересы: многие будут чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг. В такие дни люди чаще обычного остаются работать сверхурочно, подают милостыню, говорят о политике, дают советы.
В выходные - в Харькове до 20 градусов тепла
Великая Пятница (Великий Пяток) — пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию осуждения на смерть, крестных страданий и смерти Спасителя, снятию с Креста Его тела и погребению Его.
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