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28.04.2021  08:33   

Где в Харькове не будет воды 28 апреля. Список адресов

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:


Где в Харькове не будет воды 28 апреля. Список адресов


Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 193, 195, ул. Большая Панасовская (Котлова) (ч/с), пер. Верховский, 5 (п. №1, стояк) до 20:00 28.04.21 г.

Киевский район:
ул. Натальи Ужвий, 104 (п. №1, стояк), ул. Академика Павлова, 313-а (п. №4, стояк) до 20:00 28.04.21 г.

Московский район:
Салтовское шоссе, 155/93 (п. №5, стояк) до 20:00 28.04.21 г.

Немышлянский район:
ул. Олимпийская, 11 (п. №1) до 17:00 28.04.21 г.

Шевченковский район:
ул. Софиевская (ч/с), ул. Отакара Яроша, 37, 47, пер. Людмилы Гурченко (Саммеровский), 10 (п. №2), пер. 23 Августа, 7 (п. №1, стояк), ул. Балакирева, 50-а (стояк) до 20:00 28.04.21 г.

Источник:   КП "Харьковводоканал"
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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