28.04.2021 08:33

Где в Харькове не будет воды 28 апреля. Список адресов

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



Где в Харькове не будет воды 28 апреля. Список адресов





Холодногорский район:

ул. Большая Панасовская (Котлова), 193, 195, ул. Большая Панасовская (Котлова) (ч/с), пер. Верховский, 5 (п. №1, стояк) до 20:00 28.04.21 г.



Киевский район:

ул. Натальи Ужвий, 104 (п. №1, стояк), ул. Академика Павлова, 313-а (п. №4, стояк) до 20:00 28.04.21 г.



Московский район:

Салтовское шоссе, 155/93 (п. №5, стояк) до 20:00 28.04.21 г.



Немышлянский район:

ул. Олимпийская, 11 (п. №1) до 17:00 28.04.21 г.



Шевченковский район:

ул. Софиевская (ч/с), ул. Отакара Яроша, 37, 47, пер. Людмилы Гурченко (Саммеровский), 10 (п. №2), пер. 23 Августа, 7 (п. №1, стояк), ул. Балакирева, 50-а (стояк) до 20:00 28.04.21 г.