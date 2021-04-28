Где в Харькове не будет воды 28 апреля. Список адресов

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 193, 195, ул. Большая Панасовская (Котлова) (ч/с), пер. Верховский, 5 (п. №1, стояк) до 20:00 28.04.21 г.
Киевский район:
ул. Натальи Ужвий, 104 (п. №1, стояк), ул. Академика Павлова, 313-а (п. №4, стояк) до 20:00 28.04.21 г.
Московский район:
Салтовское шоссе, 155/93 (п. №5, стояк) до 20:00 28.04.21 г.
Немышлянский район:
ул. Олимпийская, 11 (п. №1) до 17:00 28.04.21 г.
Шевченковский район:
ул. Софиевская (ч/с), ул. Отакара Яроша, 37, 47, пер. Людмилы Гурченко (Саммеровский), 10 (п. №2), пер. 23 Августа, 7 (п. №1, стояк), ул. Балакирева, 50-а (стояк) до 20:00 28.04.21 г.
Гороскоп обещает очень мобильный и насыщенный эмоциями день. Звезды благоприятствуют общению и повышенной активности, однако есть и подвох – эмоции часто будут преобладать над логикой.
В Харькове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без осадков.
В этот день церковь отмечает память апостолов от семидесяти Аристарха, Пуда и Трофима. По преданию, они были учениками и последователями святого Павла и вместе с ним проповедовали слово Божие.
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