Где в Харькове не будет воды 20 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Продольная, 3-б (п. №4, стояк) до 20:00 20 апреля;
ул. Продольная, 1-а (п. №4, стояк) до 20:00 21 апреля.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 138 (п. №2) до 20:00 20 апреля.
Слободской район:
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 3 (кор. №2, п. №2, стояк) до 20:00 20 апреля.
Шевченковский район:
ул. Клочковская, 336-а (стояк), пр. Победы, 60 (п. №2, стояк), 62-г (п. №6, стояк), 64 (п. №10), ул. 23 Августа, 59, ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 20 апреля.
Возможны конфликты на пустом месте. Лучше посвятите день тем вопросам, в которых никто не сможет вам помешать или возразить.
Облачная погода продержится весь день. Ночью небольшой дождь, местами туман. Днем сильный дождь, местами гроза. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Сегодня отмечается день одного из самых древних и самых сложных языков в мире.
влажность:
давление:
ветер: