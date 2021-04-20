20.04.2021 08:44

Где в Харькове не будет воды 20 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:

ул. Продольная, 3-б (п. №4, стояк) до 20:00 20 апреля;

ул. Продольная, 1-а (п. №4, стояк) до 20:00 21 апреля.



Московский район:

пр. Тракторостроителей, 138 (п. №2) до 20:00 20 апреля.



Слободской район:

б-р Жасминовый (ул. Слинько), 3 (кор. №2, п. №2, стояк) до 20:00 20 апреля.



Шевченковский район:

ул. Клочковская, 336-а (стояк), пр. Победы, 60 (п. №2, стояк), 62-г (п. №6, стояк), 64 (п. №10), ул. 23 Августа, 59, ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 20 апреля.