Новые тарифы на газ для населения вводит ООО «ХАРЬКОВГАЗ СБЫТ»

ООО «ХАРЬКОВГАЗ СБЫТ» с 1 мая текущего года предложит своим бытовым клиентам новые тарифы на природный газ. Цены на голубое топливо в рамках новых тарифов будут обнародованы 25 апреля.
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Согласно инициативе Правительства и НКРЕКП, с 1 мая все бытовые потребители автоматически будут переведены на летний газовый тариф. Он позволит населению не зависеть от сезонных ценовых колебаний, ведь цена в течение года повышаться не будет.
Поэтому с 1 мая все бытовые клиенты ООО «ХАРЬКОВГАЗ СБЫТ» будут переведены на тариф «ТВОЙ ГАЗ ГОДОВОЙ». Среди преимуществ этого тарифа является то, что цена газа в течение года может измениться только в сторону уменьшения, а клиенту не нужно собирать документы и подписывать новый договор. При этом потребители, как и раньше, должны будут передавать показания счетчика и платить за газ ежемесячно.
Кроме того, 1 мая ООО «ХАРЬКОВГАЗ СБЫТ» вводит тариф «ТВОЙ ГАЗ - РАВНЫЙ ПЛАТЕЖ». Он позволит распределить финансовую нагрузку на семейный бюджет равномерно на 12 равных частей. Годовой объем потребления клиента умножается на цену, зафиксированную в год. Потребитель ежемесячно платит 1/12 часть полученной суммы, независимо от объема потребления, а показания счетчиков передает по-прежнему. В конце срока действия тарифа поставщик осуществляет сверку показаний и проводит перерасчет. Если клиент использует меньше запланированного объема газа, сэкономленная сумма вернется на его счет или может быть использована для будущих оплат.
Преимуществом тарифа «ТВОЙ ГАЗ - РАВНЫЙ ПЛАТЕЖ» является его цена, которая будет ниже от тарифа «ТВОЙ ГАЗ ГОДОВОЙ». Одинаковый ежемесячный платеж в течение года позволит полностью спланировать свои расходы на год вперед. К тому же, тариф предусматривает скидку на газ для тех, кто перейдет на него до 1 августа 2021 года. Действовать он будет в течение 12 месяцев с момента подписания клиентом нового Заявления-присоединения. Зафиксировать свое согласие на изменение условий можно будет через Личный кабинет, вебсайт поставщика, колл-центр, мобильное приложение или в отделениях компании и Центрах обслуживания потребителей.
Чуть позже ООО «ХАРЬКОВГАЗ СБЫТ» предложит своим клиентам тариф «ТВОЙ ГАЗ МЕСЯЧНЫЙ». Цена газа в рамках этого тарифа будет рыночной и публиковаться на сайте поставщика ежемесячно за пять дней до начала периода поставки. Преимущества тарифа: рыночная цена и возможное удешевление голубого топлива во время весенне-летнего сезона.
Также компания запустит тариф «ТВОЙ ГАЗ НА ЗИМУ». Он станет продолжением традиционной акции «ТВОЯ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОСТЬ» и позволит потребителям создать собственный газовый запас на отопительный период. В частности, во время отопительного сезона 2020/21 года эта акция позволила клиентам ООО «ХАРЬКОВГАЗ СБЫТ» сэкономить более 9 миллионов гривен.
Ранее сообщалось, что Задолженность бытовых потребителей-клиентов ООО «ХАРЬКОВГАЗ СБЫТ» на 1 марта 2021 составляет 3,1 млрд грн. Это более чем 400 млн грн больше, чем в аналогичный период прошлого года (по состоянию на 1 марта 2020 долг населения составлял 2,7 млрд грн).
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