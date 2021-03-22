22.03.2021 11:21

Более 3 млрд гривен задолжали за газ абоненты ООО «ХАРЬКОВГАЗ СБЫТ»

Задолженность бытовых потребителей-клиентов ООО «ХАРЬКОВГАЗ СБЫТ» на 1 марта 2021 составляет 3,1 млрд грн. Это более чем 400 млн грн больше, чем в аналогичный период прошлого года (по состоянию на 1 марта 2020 долг населения составлял 2,7 млрд грн).

Как сообщили в отделе продаж физическим лицам компании, задолженность превышает 3 тыс грн имеют больше 70 000 клиентов, из них около 30 000 - не платят за газ более 3 месяцев. Почти половина клиентов, которые получают субсидии, а это более 100 000 человек, также имеют долги.



Как отмечают специалисты ООО «ХАРЬКОВГАЗ СБЫТ», на ухудшение платежной дисциплины у населения скорее всего влияют карантинные мероприятия, которые отображаются на материальном положении клиентов.

В компании отметили, что для тех потребителей, которые оказались в затруднительном положении, предлагается заключить договор реструктуризации долга, а также обратиться в местное управление социальной защиты для оформления субсидии. В других случаях долги будут взиматься через суд. По состоянию на 1 марта в судах находится 1442 дела на 24 млн грн.

Ранее сообщалось, что на 1 ноября 2020 года задолженность жителей Харькова и Харьковской области за потребленный природный газ составляла 2327 млн ​​грн.