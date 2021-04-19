В Харькове высаживают деревья

В Новобаварский районе продолжаются работы по высадке деревьев.
Об этом сообщили в Харьковском горсовете.
Так, рабочие СКП "Харьковзеленстрой" высаживают остролистный клена по ул. Конева.
Также проведена высадки лип по Григорьевскому шоссе.
День обещает удачу тем, кто не боится решительных действий. Сегодня есть шанс «вытянуть» даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез, засучив рукава.
Облачная погода продержится весь день. Ночью небольшой дождь, местами туман. Днем сильный дождь, местами гроза. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Ежегодно 19 апреля во многих странах мира отмечается красивый весенний праздник – День подснежника.
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