Главная Новости ЖКХ В Харькове высаживают деревья
19.04.2021  13:38   

В Харькове высаживают деревья

В Новобаварский районе продолжаются работы по высадке деревьев.

Об этом сообщили в Харьковском горсовете.

Так, рабочие СКП "Харьковзеленстрой" высаживают остролистный клена по ул. Конева.

Также проведена высадки лип по Григорьевскому шоссе.

 

Тэги:  высадка деревьев, харьков
 
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