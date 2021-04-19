Где в Харькове не будет воды 19 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Грицевца, 45 (п. №2, стояк) до 17:00 19 апреля.
Киевский район:
ул. Чернышевская, 96 (п. №8) до 20:00 19 апреля.
Московский район:
ул. Героев Труда, 30 (п. №4, стояк), ул. Познанская, 12 (п. №12, стояк) до 20:00 19 апреля.
Новобаварский район:
ул. Власенко, 18 (п. №1, стояк) до 20:00 19 апреля.
Шевченковский район:
ул. Штурмовая, 32 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №2, стояк), 35-а (п. №3, стояк), ул. Монтажная, 12-а (стояк), ул. Клочковская, 336-а (стояк), ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 19 апреля.
День обещает удачу тем, кто не боится решительных действий. Сегодня есть шанс «вытянуть» даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез, засучив рукава.
Облачная погода продержится весь день. Ночью небольшой дождь, местами туман. Днем сильный дождь, местами гроза. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Ежегодно 19 апреля во многих странах мира отмечается красивый весенний праздник – День подснежника.
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