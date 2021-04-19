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19.04.2021  08:42   

Где в Харькове не будет воды 19 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Грицевца, 45 (п. №2, стояк) до 17:00 19 апреля.

Киевский район:
ул. Чернышевская, 96 (п. №8) до 20:00 19 апреля.

Московский район:
ул. Героев Труда, 30 (п. №4, стояк), ул. Познанская, 12 (п. №12, стояк) до 20:00 19 апреля.

Новобаварский район:
ул. Власенко, 18 (п. №1, стояк) до 20:00 19 апреля.

Шевченковский район:
ул. Штурмовая, 32 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №2, стояк), 35-а (п. №3, стояк), ул. Монтажная, 12-а (стояк), ул. Клочковская, 336-а (стояк), ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 19 апреля.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, ремонт, порыв, харьков
 
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