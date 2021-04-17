17.04.2021 13:59

Харьков убирают и благоустраивают после зимы

Коммунальные службы города приводят в порядок выходы из станций метро, городские магистрали, дворы и парки.



// city.kharkov.ua

В частности, сегодня, 17 апреля, рабочие КП «Харьковский метрополитен» вымыли торшеры с буквой «М» и информационные указатели на станции метро «Турбоатом».

Как сообщил старший электромеханик предприятия Леонид Толкачев, торшеры чистят ежемесячно. Кроме того, регулярно убирают на самих станциях – моют светильники, стены и пол.

«Полы моют с дезинфицирующими средствами, убираем пыль на всех станциях», - отметил Леонид Толкачев.

Сотрудники КП «Горэлектротранссервис» сегодня приводили в порядок трамвайные пути на Новоивановском мосту – очищали от мусора и разравнивали щебень между рельсами.

В это же время дворовые рабочие благоустраивали придомовые территории. Бригада участка «Индустриальный-1», который расположен от ул. Пожарского до ДДЮТ «Исток», убирала на большой детской площадке в районе дома по пр. Александровскому, 69 – рабочие собрали накопившийся мусор, досыпали песок в песочницы, посадили растения.

Как рассказала начальник участка «Индустриальный-1» Галина Жигулина, этой весной на участке уже было высажено 263 куста, более 700 многолетних цветов, посеяно 280 кв. м газонной травы.

«Посадили много ирисов, лилейников, тюльпанов, сентябринок, цинерарии. Также заранее в горшках выращивали однолетние цветы. Посадим их на клумбах, когда потеплеет. Летом будем ухаживать за растениями - поливать, пропалывать», - рассказала Галина Жигулина.

Кроме того, по ее словам, в районе домов по пр. Александровскому, 69 и ул. Северина Потоцкого, 32 и 34 планируется сделать небольшие рокарии (каменные цветники). А на будущей неделе, если позволит погода, дворовые рабочие начнут красить ограждения, урны, скамейки и другие элементы благоустройства.





Напомним, что всего на придомовых территориях Харькова этой весной будет высажено более 33,5 тыс. цветов, выполнена санитарная обрезка 2,7 тыс. деревьев, засеяны газоны на площади более 23,7 тыс. кв. м, выполнены ремонт и покраска элементов благоустройства, детских и спортивных площадок.



План комплексных мероприятий по приведению в надлежащее состояние территории Харькова весной 2021 года был утвержден 17 марта на заседании исполнительного комитета Харьковского горсовета.