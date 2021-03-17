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17.03.2021  19:56   

В городе начинается общегородская весенняя уборка

План комплексных мероприятий по приведению в надлежащее состояние территории Харькова весной 2021 года был утвержден сегодня, 17 марта 2021 года, на заседании исполнительного комитета Харьковского горсовета.

Согласно решению, в Харькове в течение трех весенних месяцев пройдут акции по наведению чистоты и порядка для создания благоприятных условий для жизнедеятельности харьковчан. 
 
В частности, в городе пройдет ряд субботников, а также других мероприятий по уборке и сохранению парков, скверов, бульваров, набережных, придомовых территорий, территорий лечебных, оздоровительных, учебных и спортивных учреждений. 
 
Также в рамках акции планируется очистить от мусора берега водоемов, вывезти негабаритный мусор, снести аварийные и сухостойные деревья, высадить новые деревья и цветы, засеять газоны, а также выполнить ряд других работ.
 
Кроме того, будет наведен порядок на территории кладбищ, братских могил, воинских захоронений, памятников и мемориалов в честь героев Второй мировой войны.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  уборка, весна, харьков
 
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