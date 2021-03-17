В городе начинается общегородская весенняя уборка

План комплексных мероприятий по приведению в надлежащее состояние территории Харькова весной 2021 года был утвержден сегодня, 17 марта 2021 года, на заседании исполнительного комитета Харьковского горсовета.
День хорош для деловых и активных людей, главное – избегайте резкости в общении, которая может свести на нет все ваши начинания, обернувшись конфликтом.
День преимущественно пасмурный. Облачно с прояснениями. Временами небольшие осадки (дождь, мокрый снег, туман). Ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица.
Сегодня отмечается День святого Патрика – национальный ирландский праздник, ставший популярным во всем мире.
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