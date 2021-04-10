Где в Харькове не будет воды 10 апреля. Список адресов.

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
10 апреля в разных странах мира отмечается очередной семейный праздник – День братьев и сестёр (Siblings Day). В США он называется Национальный день братьев и сестёр (National Siblings Day).
Небо в Харькове будет покрыто облаками только до рассвета, утром оно очистится и будет ясным до самого вечера. Без осадков.
Дата события уникальна для каждого года. В 2021 году эта дата — 9 апреля
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