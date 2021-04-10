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10.04.2021  09:17   

Где в Харькове не будет воды 10 апреля. Список адресов.

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

 
ул. Адыгейская, 27-а (п. №1) до 17:00, ул. Гвардейцев Широнинцев, 59 (п. №4, стояк) до 20:00 10.04.21 г.
 
А также:
 
Новобаварский район:
ул. Академика Богомольца, 25 (п. №4, стояк) до 20:00 10.04.21 г.
 
Шевченковский район:
пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №6, стояк), пр. Победы, 76 (п. №4, стояк), пер. Дербентский (ч/с), ул. Авиационная (ч/с) до 20:00 14.04.21 г.
Источник:   КП "Водоканал"
 Тэги:  водоканал, вода, отключения, ремонт
 
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