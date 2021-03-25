25.03.2021 16:00

В "Харьковских тепловых сетях" рассказали о ситуации с тарифами и платежками на тепло

Директор коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети" Василий Скопенко рассказал журналистам "Редпост" о ситуации с платежками, тарифами, долгами за услуги предприятия и о том, когда закончится отопительный период 2020-2021.



РЕДПОСТ

Что касается сегодняшнего "вбросе" о завышенных тарифах на тепло в Харькове. У всех, кому приходят платежки, в каждой платежке указан тариф в верхнем левом углу. 1539 гривен за 1 гигакалорию и плюс 9 гривен с копейками за 1 квадратный метр. Тариф как был на уровне 2019 года, так он на этом уровне и остался.

К сожалению, целью всех этих провокаций является полить грязью КП "Харьковские тепловые сети".

Тариф на отопительный период 2020-2021 меняться не будет. Он останется на уровне 2019 года.

Люди получили платежки и та сумма, которая перерассчитана за январь, ровно такая же сумма прибавлена к февральским платежкам.

На сегодняшний день есть разные группы абонентов. В каждой из этих групп есть свои моменты. Когда пошли снимать показания приборов учета, их сняли в декабре - чуть раньше, а в январе - чуть позже. Соответственно, получился расчетный период не 30 дней, а более. Соответственно, производился перерасчет. Что касается других групп, есть одиночные случаи, мы с каждым разбираемся и объясняем людям почему это произошло. Там где у нас происходили аварийные отключения более 6-8 часов, автоматически через месяц делаем перерасчет.

Мы счета понесли 10-го числа, сегодня 25-е. И первый такой "вброс" произошел через 15 дней. Соответственно, если бы по квитанции действительно были бы какие то негаразды, то вопрос был бы раньше. Наверное, человек где-то нашел на полу какую то квитанцию и по ней попытался для себя что-то вытянуть.

Вы сказали, что это провокация. Кто за этим стоит?

Не знаю, я политикой не занимаюсь, а занимаюсь исключительно работой и хозяйственной деятельностью.

Не связываете ли вы это со своим назначением?

Нет, не связываю, я не думаю, что это такая должность, что кто-то этому завидовал. Потому как столько работы и столько негатива, что нужно иметь характер, чтобы это все выдержать.

Как вы будете разбираться, если к вам придут граждане с суммами в платежках больше, чем должно быть?

Мы объективно разбираемся и если там необходимо сделать перерасчет, то мы его делаем. Если там необходимо делать доначисление, делаем доначисление. Все исключительно в рамках действующего законодательства.

Какой будет тариф на следующий отопительный сезон?

На следующий отопительный сезон есть принципиальная позиция исполняющего обязанности Харьковского городского головы Игоря Терехова о том, чтьобы он оставался на прежнем уровне. Другой позиции у города нет.

Есть ли какое-то понимание, учитывая погодные условия, когда может быть окончен отопительный сезон в этом году и будете ли вы отключать школы на период каникул и возможного локдауна??

Когда идет отопительный сезон, отопление временно на неделю отключить невозможно. Потому что мы потом 2-3 недели будем его включать. Поэтому этот вопрос не рассматриваем. конец отопительного сезона запланирован на 15 апреля. Если по погодным условиям что-то изменится, то в любом случае об этом людей уведомим.

Какая задолженность на данный момент по теплу и горячей воде в Харькове?

На счет задолженности не могу сейчас сказать, так как она вся еще не подтверждена судом. Если мы возьмем февраль, то процент расчета о населению составил 64%. Если сравнивать с февралем прошлого года, то показатели ухудшаются. Я думаю, что это связано с коронавирусом. Улучшения показателей платежей пока не наблюдается.

Напомним, что 29 января, на пресс-конференции и.о. Харьковского городского совета Игорь Терехов пообещал "костьми лячь, но не повысить тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона."