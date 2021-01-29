29.01.2021 16:00

Я костьми лягу, но мы не повысим тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона, - Игорь Терехов

Он пообещал помощь из городского бюджета, если КП "Харьковские тепловые сети" будет в ней нуждаться.



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Об этом сегодня, 29 января, рассказал на пресс-конференции секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

"Я сконцентрирован на том, чтобы город Харьков жил и работал точно так же, как жил и работал при жизни Геннадия Адольфовича Кернеса. Чтобы люди чувствовали себя стабильно, чтобы они находились в безопасности и в безопасных условиях. Чтобы они получали тепло, горячую воду. Чтобы не повышались тарифы. И я это сказал. На тепло и горячую воду не повысим тарифы. Я костьми лягу, но мы не повысим тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона. И если нужна будет помощь нашему коммунальному предприятию ХТС, мы окажем эту помощь из городского бюджета.

Я занимаюсь сегодня жизнедеятельностью города - обеспечением жизнедеятельности города. Второе, чем я занимаюсь это тем, чтобы мы очень спокойно, нормально и последовательно провели те работы, которые мы планировали еще вместе с Геннадием Адольфовичем. А именно: достроили зоопарк, определили нашу стратегию. Она двухвекторная: это и развитие центральной части города и стальные районы города. По спальным районам у нас есть философия, у нас есть понимание, как мы будем делать ремонты подъездов, какое количество, как комплексно мы это будем делать. Какое благоустройство двором мы будем делать в каждом районе города Харькова." - отметил Игорь Терехов.

Он также сообщил,что новый руководитель коммунального предприятия «Харьковские тепловые сети» будет назначен на следующей неделе. По его словам, после назначения нового руководителя, планируется провести аудит всего хозяйства КП «Харьковские тепловые сети».