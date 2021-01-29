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29.01.2021  13:31   

Игорь Терехов сообщил, когда назначат нового руководителя ХТС

Новый руководитель коммунального предприятия «Харьковские тепловые сети» будет назначен на следующей неделе


// city.kharkov.ua

Об этом сообщил секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов на пресс-конференции 29 января.

По его словам, после назначения нового руководителя, планируется провести аудит всего хозяйства КП «Харьковские тепловые сети».

Игорь Терехов добавил, что перед КП стоят проблемы перекладки магистралей и организации современных котельных.

В частности, комментируя проблему с отоплением на Павловом Поле, секретарь горсовета пообещал капитально отремонтировать котельную и заменить изношенные котлы на новые, более эффективные, с высоким уровнем КПД.

«Не могу сказать, что сегодня мы вышли из зоны турбулентности по Павловому Полю, котлы требуют обновления и капитального ремонта. Я уже провел переговоры с одной из организаций, которая выпускает не только для Харькова, но и для Украины, а также за границу. Это котлы другого класса, которые дают КПД 95%. Наши котлы дают КПД 55-60%», – отметил он.

Терехов считает, что установка новых котлов даст возможность удержать тарифы на тепло на сегодняшнем уровне. Для обновления котельных планируется привлечь другие финансовые ресурсы кроме городского бюджета.

Тэги:  терехов, хтс, отопление, харьков
 
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