29.01.2021 13:31

Игорь Терехов сообщил, когда назначат нового руководителя ХТС

Новый руководитель коммунального предприятия «Харьковские тепловые сети» будет назначен на следующей неделе



// city.kharkov.ua

Об этом сообщил секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов на пресс-конференции 29 января.



По его словам, после назначения нового руководителя, планируется провести аудит всего хозяйства КП «Харьковские тепловые сети».



Игорь Терехов добавил, что перед КП стоят проблемы перекладки магистралей и организации современных котельных.



В частности, комментируя проблему с отоплением на Павловом Поле, секретарь горсовета пообещал капитально отремонтировать котельную и заменить изношенные котлы на новые, более эффективные, с высоким уровнем КПД.



«Не могу сказать, что сегодня мы вышли из зоны турбулентности по Павловому Полю, котлы требуют обновления и капитального ремонта. Я уже провел переговоры с одной из организаций, которая выпускает не только для Харькова, но и для Украины, а также за границу. Это котлы другого класса, которые дают КПД 95%. Наши котлы дают КПД 55-60%», – отметил он.



Терехов считает, что установка новых котлов даст возможность удержать тарифы на тепло на сегодняшнем уровне. Для обновления котельных планируется привлечь другие финансовые ресурсы кроме городского бюджета.