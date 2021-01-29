Игорь Терехов сообщил, когда назначат нового руководителя ХТС

Новый руководитель коммунального предприятия «Харьковские тепловые сети» будет назначен на следующей неделе
Об этом сообщил секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов на пресс-конференции 29 января.
По его словам, после назначения нового руководителя, планируется провести аудит всего хозяйства КП «Харьковские тепловые сети».
Игорь Терехов добавил, что перед КП стоят проблемы перекладки магистралей и организации современных котельных.
В частности, комментируя проблему с отоплением на Павловом Поле, секретарь горсовета пообещал капитально отремонтировать котельную и заменить изношенные котлы на новые, более эффективные, с высоким уровнем КПД.
«Не могу сказать, что сегодня мы вышли из зоны турбулентности по Павловому Полю, котлы требуют обновления и капитального ремонта. Я уже провел переговоры с одной из организаций, которая выпускает не только для Харькова, но и для Украины, а также за границу. Это котлы другого класса, которые дают КПД 95%. Наши котлы дают КПД 55-60%», – отметил он.
Терехов считает, что установка новых котлов даст возможность удержать тарифы на тепло на сегодняшнем уровне. Для обновления котельных планируется привлечь другие финансовые ресурсы кроме городского бюджета.
Сегодня эмоции то и дело будут брать верх над логикой, поэтому избегайте споров, и по возможности отложите ответственные дела на потом.
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