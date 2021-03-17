17.03.2021 16:05

Стало известно сколько заплатили за "коммуналку" жители Харьковщины в январе 2021 года

Охотнее всего потребители региона оплачивали за управление многоквартирным домом, пассивнее всего - за отопление и горячую воду.

Об этом стало известно известно в Главное управлении статистики в Харьковской области.

Отмечается, что в январе 2021 года населением области оплачено за жилищно-коммунальные услуги 1987,8 млн.грн, что составило 73,1% начисленных за этот период сумм.

Так, за поставки и распределение природного газа оплачено 760,4 млн.грн (уровень оплаты составил 81,9%), за поставку тепловой энергии и горячей воды - 679,8 млн.грн (60,5%), за поставку и распределение электрической энергии - 279,8 млн.грн (75,6%), за централизованное

водоснабжения и водоотведения - 135,8 млн.грн (86,8%), за управление многоквартирным домом - 103,5 млн.грн (93,6%), за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 28,5 млн.грн (91,5%).

Также в январе 2021 поставщиками жилищно-коммунальных услуг с населением было заключено 127 договоров о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 840,5 тыс.грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 1211,2 тыс.