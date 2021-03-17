Стало известно сколько заплатили за "коммуналку" жители Харьковщины в январе 2021 года

Охотнее всего потребители региона оплачивали за управление многоквартирным домом, пассивнее всего - за отопление и горячую воду.
Об этом стало известно известно в Главное управлении статистики в Харьковской области.
Отмечается, что в январе 2021 года населением области оплачено за жилищно-коммунальные услуги 1987,8 млн.грн, что составило 73,1% начисленных за этот период сумм.
Так, за поставки и распределение природного газа оплачено 760,4 млн.грн (уровень оплаты составил 81,9%), за поставку тепловой энергии и горячей воды - 679,8 млн.грн (60,5%), за поставку и распределение электрической энергии - 279,8 млн.грн (75,6%), за централизованное
водоснабжения и водоотведения - 135,8 млн.грн (86,8%), за управление многоквартирным домом - 103,5 млн.грн (93,6%), за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 28,5 млн.грн (91,5%).
Также в январе 2021 поставщиками жилищно-коммунальных услуг с населением было заключено 127 договоров о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 840,5 тыс.грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 1211,2 тыс.
День хорош для деловых и активных людей, главное – избегайте резкости в общении, которая может свести на нет все ваши начинания, обернувшись конфликтом.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночью и утром осадков не ожидается. Днем будет идти мелкий дождь, но ближе к вечеру он закончится.
Сегодня отмечается День святого Патрика – национальный ирландский праздник, ставший популярным во всем мире.
влажность:
давление:
ветер: