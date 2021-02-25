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25.02.2021  11:03   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 24 февраля было устранено 9 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Грицевца, 50, ул. Грицевца, 58, пр. Жуковского, 5, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 155, пер. Новорубановский, 8, ул. Лысенко, 34, пл. Героев Небесной Сотни (Руднева), 10, ул. Деревянко, 15, пер. 23 Августа, 3.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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