Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 24 февраля было устранено 9 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Грицевца, 50, ул. Грицевца, 58, пр. Жуковского, 5, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 155, пер. Новорубановский, 8, ул. Лысенко, 34, пл. Героев Небесной Сотни (Руднева), 10, ул. Деревянко, 15, пер. 23 Августа, 3.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
День хорош, чтобы как следует заняться накопившимися делами. Тем не менее, звезды советуют не рубить с плеча, дав себе время все как следует взвесить.
В пятницу хмурое утро сменит ясный день, но вечером небо снова затянет облаками. Местами небольшие осадки, туман. На дорогах местами гололедица.
По народному календарю сегодня Алексей Рыбный.
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