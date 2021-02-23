Как коммунальщики ликвидируют порывы

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 23 февраля В работе избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить. В плане любви день идеально подходит для тех, кто уверен в своих чувствах.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 23 февраля В результате ультраполярного вторжения арктического воздуха с северо-восточных районов Европы, в Харькове ожидается резкое снижение температуры ночью до 11-13° мороза, днем до 8-10° ниже нуля.