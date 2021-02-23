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23.02.2021  11:35   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 22 февраля было устранено пять повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 30, ул. Фигнера, 1, ул. Лысенко, 19-а, ул. Квиткинская, 25, ул. Кокчетавская, 20.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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