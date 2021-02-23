Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 22 февраля было устранено пять повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 30, ул. Фигнера, 1, ул. Лысенко, 19-а, ул. Квиткинская, 25, ул. Кокчетавская, 20.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
В работе избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить. В плане любви день идеально подходит для тех, кто уверен в своих чувствах.
В результате ультраполярного вторжения арктического воздуха с северо-восточных районов Европы, в Харькове ожидается резкое снижение температуры ночью до 11-13° мороза, днем до 8-10° ниже нуля.
23 февраля по новому стилю в народном календаре – Прохор Весновей; крестьяне верили, что в этот день начинался поворот на весну.
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