Где в Харькове не будет воды 23 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Короленко, 18 (п. №1, стояк) до 20:00 23 февраля.
Немышлянский район:
б-р Богдана Хмельницкого, 26 (п. №3), ул. Туркестанская, 24-а (п. №1, стояк) до 20:00 23 февраля.
Новобаварский район:
пер. Почтовый (ч/с), пл. Фейербаха, 12, ул. Дружбы Народов, 238 (п. №5, стояк) до 20:00 23 февраля.
Слободской район:
ул. Танкопия, 8-г (п. №1, стояк) до 20:00 23 февраля.
Шевченковский район:
пер. 23 Августа, 5 (п. №2) до 20:00 23 февраля.
В работе избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить. В плане любви день идеально подходит для тех, кто уверен в своих чувствах.
В результате ультраполярного вторжения арктического воздуха с северо-восточных районов Европы, в Харькове ожидается резкое снижение температуры ночью до 11-13° мороза, днем до 8-10° ниже нуля.
23 февраля по новому стилю в народном календаре – Прохор Весновей; крестьяне верили, что в этот день начинался поворот на весну.
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