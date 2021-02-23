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23.02.2021  09:02   

Где в Харькове не будет воды 23 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Короленко, 18 (п. №1, стояк) до 20:00 23 февраля.

Немышлянский район:
б-р Богдана Хмельницкого, 26 (п. №3), ул. Туркестанская, 24-а (п. №1, стояк) до 20:00 23 февраля.

Новобаварский район:
пер. Почтовый (ч/с), пл. Фейербаха, 12, ул. Дружбы Народов, 238 (п. №5, стояк) до 20:00 23 февраля.

Слободской район:
ул. Танкопия, 8-г (п. №1, стояк) до 20:00 23 февраля.

Шевченковский район:
пер. 23 Августа, 5 (п. №2) до 20:00 23 февраля.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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