Игорь Терехов: Харьков будет комфортным с точки зрения бытовых условий

«Сегодня ездил по дворам Харькова. Что на Павлом Поле, что на Салтовке, проблемы во дворах одинаковые. И там, и там люди жалуются на разбитые внутриквартальные дороги, нехватку паркомест, забитые или отсутствующие ливневки, проблемные сети и старые, давно не ремонтированные подъезды.

«Сегодня ездил по дворам Харькова. Что на Павлом Поле, что на Салтовке, проблемы во дворах одинаковые. И там, и там люди жалуются на разбитые внутриквартальные дороги, нехватку паркомест, забитые или отсутствующие ливневки, проблемные сети и старые, давно не ремонтированные подъезды.



Лишний раз убедился, что подход к реформированию ЖКХ должен быть комплексным. Поэтому планирую, что до следующей зимы отремонтируем 1 160 подъездов (с заменой деревянных рам на пластиковые, с полной реконструкцией входных групп и так далее). Также по-максимуму займемся внутрикварталками, тротуарами возле домов, детскими площадками, обновим водо- и теплосети. Сегодня сами харьковчане требуют новых подходов к ремонту жилья. Это звучит на каждой встрече, и я добьюсь, чтобы харьковчане были услышаны. Харьков должен быть и будет комфортным, в первую очередь, с точки зрения бытовых условий.