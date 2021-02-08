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08.02.2021  08:26   

Игорь Терехов: Харьков будет комфортным с точки зрения бытовых условий

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов рассказал об итогах выехдных встреч с жителями Шевченковского и Московского районов.


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Об этом Игорь Терехов сообщил на своей странице в Фейсбуке.

«Сегодня ездил по дворам Харькова. Что на Павлом Поле, что на Салтовке, проблемы во дворах одинаковые. И там, и там люди жалуются на разбитые внутриквартальные дороги, нехватку паркомест, забитые или отсутствующие ливневки, проблемные сети и старые, давно не ремонтированные подъезды.

Лишний раз убедился, что подход к реформированию ЖКХ должен быть комплексным. Поэтому планирую, что до следующей зимы отремонтируем 1 160 подъездов (с заменой деревянных рам на пластиковые, с полной реконструкцией входных групп и так далее). Также по-максимуму займемся внутрикварталками, тротуарами возле домов, детскими площадками, обновим водо- и теплосети. Сегодня сами харьковчане требуют новых подходов к ремонту жилья. Это звучит на каждой встрече, и я добьюсь, чтобы харьковчане были услышаны. Харьков должен быть и будет комфортным, в первую очередь, с точки зрения бытовых условий.
 
На Павловом Поле и Салтовке отремонтируют подъезды и благоустроят дворы

Я всегда на связи. По любым вопросам можете писать мне в соцсетях. Ни одно ваше обращение не останется без внимания.

Мы - вместе! Мы - харьковчане!», – написал он.

 

Тэги:  терехов, харьков, благоустройство
 
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