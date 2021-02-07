07.02.2021 18:03

На Павловом Поле и Салтовке отремонтируют подъезды и благоустроят дворы

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 7 февраля, встретился с жителями Шевченковского и Московского районов.



На Павловом Поле и Салтовке отремонтируют подъезды и благоустроят дворы



Всего в этом году в Харькове планируется отремонтировать 1 тыс. 160 подъездов, но это количество может увеличиваться по мере поступления обращений горожан.

В частности, в доме на ул. Старицкого, 15 будут полностью отремонтированы подъезды №1 и 4, а в подъездах №2 и 3, которые находятся в нормальном состоянии, только заменят окна на металлопластиковые. Комплексный ремонт, кроме установки стеклопакетов, предусматривает обновление входной группы - козырьков, ступеней, а также самого подъезда внутри - стен, потолка, перил. По просьбе жильцов в ряде подъездов в доме на ул. Старицкого установят пандусы для мам с колясками. Также возле дома планируется отремонтировать дорогу, благоустроить территорию и предусмотреть паркоместа. Как рассказал жителям ул. Старицкого Игорь Терехов, представители коммунальных предприятий выполнят обследование сетей, после чего, весной, приступят к работам.

Жильцы дома по ул. Гвардейцев Широнинцев, 14-в обратились с просьбой отремонтировать подъезды и входные группы, привести в порядок двор и установить больше игровых элементов на детской площадке. Кроме того, родители учащихся школы №58 попросили выполнить ремонт дороги возле учебного учреждения.

Секретарь городского совета сообщил жильцам дома, что профильные службы обследуют территорию, чтобы определиться с перечнем работ, которые нужно выполнить.

«Много домов были построены 50-60 лет назад, поэтому требуется обновлять входные группы, кровли, подъезды, придомовую территорию, ремонтировать тротуары. Также по мере необходимости будет выполняться ремонт лифтов. Будет комплексное благоустройство районов, как мы об этом договаривались», - отметил Игорь Терехов.

Также в Московском районе секретарь городского совета обратился к правоохранительным органам с просьбой активнее бороться с наркоманией.

«Я неудовлетворен работой полиции в Московском районе. Буду бить во все колокола, потому что мы объявили войну наркомании, а сегодня жители рассказали мне, как по утрам наркоманы ищут у них во дворах закладки. Это недопустимо. Считаю, что полиция стоит в стороне, и такая ситуация меня не устраивает», - подчеркнул Игорь Терехов