Где в Харькове не будет воды 28 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Шишковская (ч/с), пер. Новошишковский (ч/с), ул. Чебышева (ч/с), ул. Жилярди (ч/с), ул. Шишковская, 8, 10, 12, ул. Героев Труда, 12-е (п. №4, стояк) до 20:00 28 января.
Московский район:
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 32 (п. №5, стояк), ул. Академика Павлова, 140 (п. №8, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 79-б (п. №6, стояк) до 20:00 28 января.
Основянский район:
пер. Лопатинский, 5 (п. №1, стояк) до 20:00 28 января.
Холодногорский район:
ул. Земовская (ч/с), пер. Земовский (ч/с), ул. Докучаева (ч/с), ул. Большая Панасовская (Котлова), 38 (п. №1) до 20:00 28 января.
Сегодня главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность, причем добиться компромисса, решения в свою пользу или содействия окружающих вам будет легче обычного.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью будет идти мелкий дождь, который усилится утром, но к полудню он должен прекратиться. Слабый туман.
Праздник был учрежден, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.
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