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27.01.2021  12:14   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 26 января было устранено 9 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

За сутки было устранено 9 повреждений на водопроводных магистралях и вводах

Работы были выполнены: ул. Грицевца, 51-а, ул. Проспектная/ул. Шацкая (Фурманова), ул. Ольгинская, 41, ул. Гришенко (пос. Кулиничи), 1, ул. Танкопия, 17-а, ул. Станционная, 1, пер. Шаповаловский, 8, пр. Гагарина, 19, ул. Залютинская, 17.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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