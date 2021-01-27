27.01.2021 12:14

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 26 января было устранено 9 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Грицевца, 51-а, ул. Проспектная/ул. Шацкая (Фурманова), ул. Ольгинская, 41, ул. Гришенко (пос. Кулиничи), 1, ул. Танкопия, 17-а, ул. Станционная, 1, пер. Шаповаловский, 8, пр. Гагарина, 19, ул. Залютинская, 17.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.