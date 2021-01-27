Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 26 января было устранено 9 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Грицевца, 51-а, ул. Проспектная/ул. Шацкая (Фурманова), ул. Ольгинская, 41, ул. Гришенко (пос. Кулиничи), 1, ул. Танкопия, 17-а, ул. Станционная, 1, пер. Шаповаловский, 8, пр. Гагарина, 19, ул. Залютинская, 17.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
День будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви.
Весь день в Харькове будет облачным. Сильный дождь с мокрым снегом, который начнется утром, в течение дня должен постепенно ослабнуть. Местами налипание мокрого снега, туман.
Именно в этот день 1945 года Советская Армия освободила узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
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