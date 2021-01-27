Где в Харькове не будет воды 27 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Новошишковская (ч/с), ул. Шишковская (ч/с), ул. Чебышева (ч/с), ул. Жилярди (ч/с), ул. Шишковская, 8, 10, 12, пер. Чебышева (ч/с), пер. Саперный (ч/с), ул. Роменская (ч/с), пер. Роменский (ч/с), ул. Жилярди (ч/с), въезд Жилярди (ч/с), ул. Шосткинская (ч/с), ул. Старова (ч/с), ул. Героев Труда, 12-е (п. №4, стояк) до 20:00 27 января.
Московский район:
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 32 (п. №5, стояк), ул. Героев Труда, 50 (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 158 (п. №6, стояк) до 20:00 28 января.
Новобаварский район:
пер. Ржевский, 12 (п. №3, стояк) до 20:00 27 января.
Основянский район:
пер. Лопатинский, 5 (п. №1, стояк) до 20:00 27 января.
Слободской район:
пр. Гагарина, 41-а (п. №7, стояк) до 20:00 27 января.
Холодногорский район:
ул. Маршала Малиновского, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 10/14, ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 8/10, ул. Благовещенская (Карла Маркса), 38, 38-д,е,ж, ул. Чеботарская, 34 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 27 января.
Шевченковский район:
ул. Ахсарова, 1-б (п. №1, стояк) до 20:00 27 января.
День будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви.
Весь день в Харькове будет облачным. Сильный дождь с мокрым снегом, который начнется утром, в течение дня должен постепенно ослабнуть. Местами налипание мокрого снега, туман.
Именно в этот день 1945 года Советская Армия освободила узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
влажность:
давление:
ветер: