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27.01.2021  08:44   

Где в Харькове не будет воды 27 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Новошишковская (ч/с), ул. Шишковская (ч/с), ул. Чебышева (ч/с), ул. Жилярди (ч/с), ул. Шишковская, 8, 10, 12, пер. Чебышева (ч/с), пер. Саперный (ч/с), ул. Роменская (ч/с), пер. Роменский (ч/с), ул. Жилярди (ч/с), въезд Жилярди (ч/с), ул. Шосткинская (ч/с), ул. Старова (ч/с), ул. Героев Труда, 12-е (п. №4, стояк) до 20:00 27 января.

Московский район:
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 32 (п. №5, стояк), ул. Героев Труда, 50 (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 158 (п. №6, стояк) до 20:00 28 января.

Новобаварский район:
пер. Ржевский, 12 (п. №3, стояк) до 20:00 27 января.

Основянский район:
пер. Лопатинский, 5 (п. №1, стояк) до 20:00 27 января.

Слободской район:
пр. Гагарина, 41-а (п. №7, стояк) до 20:00 27 января.

Холодногорский район:
ул. Маршала Малиновского, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 10/14, ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 8/10, ул. Благовещенская (Карла Маркса), 38, 38-д,е,ж, ул. Чеботарская, 34 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 27 января.

Шевченковский район:
ул. Ахсарова, 1-б (п. №1, стояк) до 20:00 27 января.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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