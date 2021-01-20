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20.01.2021  13:08   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 19 января было устранено 8 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Старошишковская, 6-а, ул. Героев Труда, 68, пер. Проезжий, 10, ул. Новопригородная, 14, ул. Большая Жихорськая (Железнякова), 194, пр. Героев Сталинграда, 51, пр. Людвига Свободы, 40, ул. Новгородская, 22-а.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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