Сегодня на Харьковводоканале – горячая линия для клиентов

Каждый вторник на КП «Харьковводоканал» работает телефон горячей линии.
Каждый вторник (кроме праздничных дней) с 14:00 до 16:00 работает телефон «горячей линии» 712-26-13.
Позвонив по указанному телефону, можно задать вопросы и получить интересующую информацию у специалистов КП «Харьковводоканал».
Сегодня дела могут даваться неожиданно легко. Через день-другой от этой легкости не останется и следа, так что потратьте время с пользой, на самое важное.
Сохранится холодная погода без существенных осадков. Слабый туман, изморозь. На дорогах гололедица, снежный накат.
Сегодня православные отмечают Крещение Господне – в память крещения Иисуса Христа в водах Иордана.
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