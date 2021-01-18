18.01.2021 10:58

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 17 января было устранено 15 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Луи Пастера, 324, ул. Пушкинская, 31, ул. Ново-Харьковская, 32, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 86, ул. Амосова, 38, ул. Юрия Паращука (Минайленко), 13, ул. Семинарская (Володарского), 80-а, ул. Новопригородная, 14, ул. Станционная, 1, пер. Исполкомовский/ул. Раднянская (Советская), ул. Кузнечная/пер. Лопатинский, ул. Актюбинская, 33, ул. Старопрудная, 12, ул. Алексеевская, 22, ул. Отакара Яроша, 37-39.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды