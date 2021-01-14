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14.01.2021  11:34   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 13 января было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Грицевца, 24, ул. Бескрайняя, 29, ул. Гарибальди, 8-а, ул. Героев Труда, 68, ул. Амосова, 24, пр. Ново-Баварский (Ильича), 41, Окружная дорога (ресторан «Купава»), ул. Рубановская, 17, Окружная дорога (Сумская трасса), проезд Новопригородный, 1, ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 19-21.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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