14.01.2021 11:34

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 13 января было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Грицевца, 24, ул. Бескрайняя, 29, ул. Гарибальди, 8-а, ул. Героев Труда, 68, ул. Амосова, 24, пр. Ново-Баварский (Ильича), 41, Окружная дорога (ресторан «Купава»), ул. Рубановская, 17, Окружная дорога (Сумская трасса), проезд Новопригородный, 1, ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 19-21.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.