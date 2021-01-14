Где в Харькове не будет воды 14 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
Салтовское шоссе, 147 (п. №8, стояк), ул. Академика Павлова, 162-а (п. №1, стояк) до 20:00 14 января.
Новобаварский район:
ул. Китаенко, 8 (п. №7, стояк) до 20:00 14 января.
Слободской район:
ул. Киргизская, 6-б (п. №1, спаренный стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 1 (п. №3, стояк), ул. Полевая, 10 (п. №1, стояк) до 20:00 14 января.
Шевченковский район:
пр. Победы, 59, ул. Старицкого, 9 (п. №2) до 20:00 14 января;
ул. Архитекторов, 24 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 15 января.
Рискованных и азартных операций сегодня лучше избегать. Зато соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков.
Сегодня каждый может позволить себе еще раз встретить наступление нового года – благодаря расхождению юлианского и григорианского календаря.
влажность:
давление:
ветер: