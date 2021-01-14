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14.01.2021  08:27   

Где в Харькове не будет воды 14 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район:
Салтовское шоссе, 147 (п. №8, стояк), ул. Академика Павлова, 162-а (п. №1, стояк) до 20:00 14 января.

Новобаварский район:
ул. Китаенко, 8 (п. №7, стояк) до 20:00 14 января.

Слободской район:
ул. Киргизская, 6-б (п. №1, спаренный стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 1 (п. №3, стояк), ул. Полевая, 10 (п. №1, стояк) до 20:00 14 января.

Шевченковский район:
пр. Победы, 59, ул. Старицкого, 9 (п. №2) до 20:00 14 января;
ул. Архитекторов, 24 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 15 января.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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