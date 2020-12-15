Более тысячи кубометров песка высыпали во дворах Харькова - ХГС

Из-за гололеда в понедельник, 14 декабря, на придомовых территориях в городе Харькове было высыпано 1247 куб. м песка и 98,7 тонны соли.
Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным.
Синоптики прогнозируют осадки в течение всего дня – дождь, мокрый снег, снег. Гололед, туман, видимость 200-500 м, днем налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
В Украине сегодня отмечается День работников суда, а в мире – неофициально – День чая.
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