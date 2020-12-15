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15.12.2020  12:50   

Более тысячи кубометров песка высыпали во дворах Харькова - ХГС

Из-за гололеда в понедельник, 14 декабря, на придомовых территориях в городе Харькове было высыпано 1247 куб. м песка и 98,7 тонны соли.


city.kharkov.ua
Об этом сообщили в Департаменте жилищного хозяйства.
 
Сегодня, 15 декабря, для посыпки придомовых территорий задействовано семь единиц техники. Дворы приводят в порядок 1788 дворовых рабочих. Также 32 дворника КП «Благоустройство» работают на территории частного сектора.
 
Кроме того, как сообщили в КП «Дорремстрой», вчера на дороги города было высыпано 636 куб. м песчано-солевой смеси и 453 тонны соли, сегодня днем работает 43 единицы техники.
 
Источник:   ХГС
 Тэги:  гололед, харьков, посыпка песком, техника, дворники
 
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