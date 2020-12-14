Около 40 тонн соли высыпали коммунальщики в харьковских дворах - ХГС

Из-за гололеда в воскресенье, 13 декабря, на придомовых территориях в городе Харькове было высыпано 491,5 куб. м песка и 38,7 тонн соли.
Секрет успеха этого дня прост: практичность и еще раз практичность. Вряд ли все будет сделано на пять с плюсом, но на твердую «четверку» – вполне.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Утром ожидается снег, после полудня - мелкий дождь со снегом, ближе к вечеру - мелкий снег.
Ежегодно с 2006 года в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
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