Главная Новости ЖКХ Около 40 тонн соли высыпали коммунальщики в харьковских дворах - ХГС
14.12.2020  11:23   

Около 40 тонн соли высыпали коммунальщики в харьковских дворах - ХГС

Из-за гололеда в воскресенье, 13 декабря, на придомовых территориях в городе Харькове было высыпано 491,5 куб. м песка и 38,7 тонн соли.


city.kharkov.ua
Об этом сообщили в Департаменте жилищного хозяйства.
 
Сегодня, 14 декабря, в уборке задействовано 1 677 дворовых рабочих и 19 единиц спецтехники.
 
Кроме того, как сообщили в КП «Дорремстрой», вчера на дороги города было высыпано 1 218 куб. м песчано-солевой смеси и 979 тонн соли, а сегодня работает 83 единицы техники.
Источник:   ХГС
 Тэги:  харьков, соль, гололед, коммунальщики, песок
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.12 Дороги и транспорт В Слесарном переулке до середины января ограничено движение транспорта – ХГС 14.12 Дороги и транспорт Интерсити из Киева опоздает из-за гололеда – Укрзалізниця 14.12 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы – Харьковводоканал
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 