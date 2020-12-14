14.12.2020 11:23

Около 40 тонн соли высыпали коммунальщики в харьковских дворах - ХГС

Из-за гололеда в воскресенье, 13 декабря, на придомовых территориях в городе Харькове было высыпано 491,5 куб. м песка и 38,7 тонн соли.



city.kharkov.ua

Об этом сообщили в Департаменте жилищного хозяйства.

Сегодня, 14 декабря, в уборке задействовано 1 677 дворовых рабочих и 19 единиц спецтехники.

Кроме того, как сообщили в КП «Дорремстрой», вчера на дороги города было высыпано 1 218 куб. м песчано-солевой смеси и 979 тонн соли, а сегодня работает 83 единицы техники.