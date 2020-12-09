Главная Новости ЖКХ В 2021-м украинцы смогут получить 35% возмещения по «теплым кредитам» – ХОГА
09.12.2020  12:53   

В 2021-м украинцы смогут получить 35% возмещения по «теплым кредитам» – ХОГА

Госэнергоэффективности совместно с Минэнерго инициировали продление программы на следующий год.


//kharkivoda.gov.ua
Кроме утепления и замены газовых котлов на твердотопливные, физические лица – жители частных домов будут иметь право привлекать кредиты на приобретение электроаккумулирующих систем, оборудования для зарядки электрокаров и интеллектуальных счетчиков электрической энергии.

По условиям программы владельцы индивидуальных домов смогут привлечь «теплые кредиты» в одном из 4-х банков и получить компенсацию в размере:

 - 20% - на твердотопливные котлы;

- 35% - на энергоэффективные мероприятия.

«Принять участие в программе «теплых кредитов» очень легко и просто. Абсолютно исключены любые контакты с чиновниками, минимизирована бюрократия. Возмещение составляет до 2 месяцев. Дополнительную поддержку оказывают местные власти. Именно из-за этого программа стала очень популярной и ежегодно спрос на нее в разы превышает предложение», - пояснил вр.и.о главы Госэнергоэффективности Константин Гура.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  теплые кредиты, энергосбережение
 
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