01.12.2020 08:58

Где в Харькове не будет воды 1 декабря. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Библика (2-й Пятилетки), 1-в (п. №2, стояк) до 20:00 1 декабря.



Киевский район:

ул. Ярослава Мудрого, 7 (стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 121 (п. №3, стояк) до 20:00 1 декабря.



Московский район:

пр. Тракторостроителей, 107 (п. №5, стояк) до 20:00 1 декабря.



Новобаварский район:

ул. Тверская (ч/с), ул. Некрасова (Песочин), 11, ул. Власенко, 22 (п. №5, стояк), ул. Селянская, 22 (п. №3, стояк) до 20:00 1 декабря.



Основянский район:

ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк) до 20:00 1 декабря.



Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 140 (п. №1, стояк), ул. Ковтуна, 40 (п. №1, стояк), пр. Петра Григоренко, 53 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 1 декабря.



Холодногорский район:

ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 8/10-з (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 1 декабря;

ул. Большая Панасовская (Котлова), 38 (п. №1, стояк) до 20:00 2 декабря.



Шевченковский район:

ул. Клочковская (ч/с) до 20:00 1 декабря.