Где в Харькове не будет воды 1 декабря. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Библика (2-й Пятилетки), 1-в (п. №2, стояк) до 20:00 1 декабря.
Киевский район:
ул. Ярослава Мудрого, 7 (стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 121 (п. №3, стояк) до 20:00 1 декабря.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 107 (п. №5, стояк) до 20:00 1 декабря.
Новобаварский район:
ул. Тверская (ч/с), ул. Некрасова (Песочин), 11, ул. Власенко, 22 (п. №5, стояк), ул. Селянская, 22 (п. №3, стояк) до 20:00 1 декабря.
Основянский район:
ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк) до 20:00 1 декабря.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 140 (п. №1, стояк), ул. Ковтуна, 40 (п. №1, стояк), пр. Петра Григоренко, 53 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 1 декабря.
Холодногорский район:
ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 8/10-з (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 1 декабря;
ул. Большая Панасовская (Котлова), 38 (п. №1, стояк) до 20:00 2 декабря.
Шевченковский район:
ул. Клочковская (ч/с) до 20:00 1 декабря.
То, что казалось невозможным еще вчера, сегодня может решиться легко, как по волшебству. Чтобы использовать фантастические возможности этого дня, сосредоточтечь на решении одной, зато самой важной задачи.
В первый день зимы погоду на Харьковщине будет определять западная периферия мощного Сибирского антициклона, благодаря которому начнется снижение температуры.
Когда впервые диагностировали СПИД, его назвали «чумой ХХ века». Век прошел, а болезнь по-прежнему угрожает существованию человечества.
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