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01.12.2020  08:58   

Где в Харькове не будет воды 1 декабря. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Библика (2-й Пятилетки), 1-в (п. №2, стояк) до 20:00 1 декабря.

Киевский район:
ул. Ярослава Мудрого, 7 (стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 121 (п. №3, стояк) до 20:00 1 декабря.

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 107 (п. №5, стояк) до 20:00 1 декабря.

Новобаварский район:
ул. Тверская (ч/с), ул. Некрасова (Песочин), 11, ул. Власенко, 22 (п. №5, стояк), ул. Селянская, 22 (п. №3, стояк) до 20:00 1 декабря.

Основянский район:
ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк) до 20:00 1 декабря.

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 140 (п. №1, стояк), ул. Ковтуна, 40 (п. №1, стояк), пр. Петра Григоренко, 53 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 1 декабря.

Холодногорский район:
ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 8/10-з (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 1 декабря;
ул. Большая Панасовская (Котлова), 38 (п. №1, стояк) до 20:00 2 декабря.

Шевченковский район:
ул. Клочковская (ч/с) до 20:00 1 декабря.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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